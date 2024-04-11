Перед судом постануть командири львівського «Беркуту» за обвинуваченням в умисних вбивствах під час Революції гідності

● Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього командира Львівського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» та помічника начальника штабу цього підрозділу. Затримані майже рік тому ексберкутівці підозрювались в організації вбивств учасників масових акцій протесту в середмісті Києва.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● Встановлено, що 18 лютого 2014 року вони безпосередньо сприяли вбивству трьох активістів, спричиненню тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, у тому числі 10-м — вогнепальні поранення.

● Зокрема, слідчі встановити, що командир львівського «Беркуту», діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ своїм підлеглим отримати патрони зі свинцевою картеччю, спорядити їх до помпових рушниць і вести невибіркову стрільбу по активістах допоки ця картеч не закінчиться.

● Також слідство з’ясувало, що командир батальйону має громадянство країни-агресора. Тому очевидно, що він як громадянин російської федерації діяв в її інтересах, обравши найкривавіший спосіб розправи з активістами за їх громадянську проукраїнську позицію.

● Беркутівці обвинувачуються за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема й за 115 статтею (умисне вбивство) та 258 (теракт) ККУ.

● Щоб ускладнити роботу слідчих ДБР та проведення балістичних експертиз, помічник начальника штабу за вказівкою командира батальйону привласнив знаряддя вчинення злочину – вогнепальну зброю та приховав її.

● Однак, хоча й через 9 років, але правосуддю вдалось наздогнати командира та затримати.

● Наразі його позбавили українського громадянства, арештували майно, як і майно помічника начальника штабу, для відшкодування шкоди, завданої злочином.

● Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4312

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