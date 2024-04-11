Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 89

Перед судом постануть командири львівського «Беркуту» за обвинуваченням в умисних вбивствах під час Революції гідності

Перед судом постануть командири львівського «Беркуту» за обвинуваченням в умисних вбивствах під час Революції гідності

● Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього командира Львівського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» та помічника начальника штабу цього підрозділу. Затримані майже рік тому ексберкутівці підозрювались в організації вбивств учасників масових акцій протесту в середмісті Києва.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● Встановлено, що 18 лютого 2014 року вони безпосередньо сприяли вбивству трьох активістів, спричиненню тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, у тому числі 10-м — вогнепальні поранення.

● Зокрема, слідчі встановити, що командир львівського «Беркуту», діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ своїм підлеглим отримати патрони зі свинцевою картеччю, спорядити їх до помпових рушниць і вести невибіркову стрільбу по активістах допоки ця картеч не закінчиться.

● Також слідство з’ясувало, що командир батальйону має громадянство країни-агресора. Тому очевидно, що він як громадянин російської федерації діяв в її інтересах, обравши найкривавіший спосіб розправи з активістами за їх громадянську проукраїнську позицію.

● Беркутівці обвинувачуються за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема й за 115 статтею (умисне вбивство) та 258 (теракт) ККУ.

● Щоб ускладнити роботу слідчих ДБР та проведення балістичних експертиз, помічник начальника штабу за вказівкою командира батальйону привласнив знаряддя вчинення злочину – вогнепальну зброю та приховав її.

● Однак, хоча й через 9 років, але правосуддю вдалось наздогнати командира та затримати.

● Наразі його позбавили українського громадянства, арештували майно, як і майно помічника начальника штабу, для відшкодування шкоди, завданої злочином.

● Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4312

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Від дії вибухонебезпечних предметів вже загинуло 295 людей
Сегодня 10:15    18
Минобороны внедряет новейшие технологии, которые повысят эффективность дронов
Сегодня 09:40    69
Punchbowl News о ситуации с помощью Украине в Палате представителей
Сегодня 09:28    75
Очередные фейки россиян
Сегодня 09:04    105
росія терористичними діями на ЗАЕС штовхає світ до катастрофи
Сегодня 08:52    79
5% кордону Київської області і Білорусі захищено "зубами дракона"
Сегодня 08:31    101
Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізники: їхні водії не повернулися до України.
Сегодня 08:20    115
Уряд скасовує застаріле регулювання в ІТ-сфері, ліквідує реєстр виробників та дистриб'юторів ПЗ
Сегодня 08:10    113
Штучний інтелект допомагає СБУ шукати зрадників серед українців
Сегодня 07:50    165
На Дніпропетровщині ДБР затримали хабарників
Сегодня 07:41    94
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 