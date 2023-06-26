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Переплата на МІЛЬЙОН в обладміністрації під час закупівлі LЕD-панелей у школу

Переплата на МІЛЬЙОН в обладміністрації під час закупівлі LЕD-панелей у школу

Прокуратура повідомила про підозру головній спеціалістці Департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації щодо зловживань на 1,3 млн грн (за результатами судово-економічної експертизи) під час закупівлі інтерактивних LED-панелей з вбудованими комп‘ютерами. Про це стало відомо з релізу облпрокуратури.

Підозра за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Як вказує прокуратура, підозрювана була уповноваженою особою з питань закупівель.

Харківський антикорупційний центр дізнався подробиці цієї справи.

В ухвалі Дзержинського районного суду міста Харкова від 6 червня вказано, що в листопаді-грудні 2021 року Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації уклав з київським ТОВ «Софтстем» два договори на загальну суму майже 4 млн. грн.щодо закупівлі телевізійного й аудіовізуального обладнання, а саме:

інтерактивні LED-панелі Promethean ActivPanel Cobalt 86 з вбудованим ПК з комплектуючими у кількості 18 шт. на загальну суму 3,46 млн грн. Ціна за одиницю товару становить 192 165 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

Джерело: anticor-kharkiv.org

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