Переслідування невинуватої особи прокурорами: скеровано до суду

Прокурор та один із заступників керівника окружної прокуратури Дніпропетровщини штучно створили докази обвинувачення, через що невинувату особу притягнули до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру.

Також до участі у злочині був залучений адвокат, якого НАБУ і САП викрили на підбурюванні підприємця до надання 20 000 доларів США особі, яка займає керівну посаду в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Крім того, як з’ясувалось згодом, він шахрайським шляхом заволодів коштами заявника у сумі 137 720 дол. США, 2360 євро та 553 300 грн.

2 серпня обвинувальні акти стосовно трьох учасників злочину скерували до суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2681

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