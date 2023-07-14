Пломбир по 20 или уголовка на эмигрантов, получивших ВНЖ

Правительство разработало механизм, позволяющий заводить уголовные дела на всех эмигрантов, получивших ВНЖ

МИД опубликовал проект приказа, согласно которому граждане РФ, получившие ВНЖ или гражданство другой страны, в течение 60 дней будут обязаны известить об этом власти РФ через ее посольства и консульства.

Ранее о ВНЖ или втором гражданстве необходимо было уведомлять МВД – и только в том случае, если россиянин приезжал в Россию. Если же он оставался за границей, подобные извещения от него не требовались.

При этом в августе 2014 года в Уголовном кодексе появилась статья 330.2, наказывающая за несвоевременное уведомление о получении ВНЖ или второго гражданства. Максимальное наказание по статье составляет 400 часов исполнительных работ.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/57762

Новости портала «Весь Харьков»