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Поліцейські повідомили про підозру 30-річному чоловіку за розсилку неправдивих повідомлень про мінування

Поліцейські повідомили про підозру 30-річному чоловіку за розсилку неправдивих повідомлень про мінування

Впродовж декількох місяців фігурант надіслав на офіційні електронні адреси повідомлення про мінування понад 40 об’єктів.

Його мішенню стали будівлі органів влади, парк, поштові відділення, торгівельні та медичні центри, розташовані на території Дніпропетровської області. Поліцейські провели перевірку території та жодних небезпечних речовин чи вибухових пристроїв не виявили.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з працівниками Павлоградського РУП встановили, що до низки неправдивих мінувань причетний 30-річний мешканець м. Тернівка Павлоградського району. Розповсюдження повідомлень про замінування об’єктів він здійснював з грудня 2023 року по квітень 2024 року. За адресою проживання фігуранта відбулися обшуки, в ході яких вилучено комп’ютерну техніку, системний блок, WiFi-роутер та мобільний телефон.

14 червня 2024 року фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється під процесуальним керівництвом Павлоградської окружної прокуратури.

Джерело: internetua.com

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