Полицейские разоблачили госрегистратора, который незаконно переоформил чужую квартиру на другого человека

В Запорожье разоблачили государственного регистратора в сделках с недвижимостью. Государственный регистратор в интересах третьего лица незаконно переоформил чужую квартиру.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 51-летний мужчина, находясь в должности государственного регистратора, переоформил квартиру местного жителя на третье лицо. Он принял решение о смене собственника имущества на основании поддельных документов. Таким образом пострадавший понес 870 тыс. гривен убытков.

Новый владелец недвижимости попытался продать квартиру, однако на имущество потерпевшего правоохранители арестовали. Государственному регистратору объявили о подозрении по ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Действия причастного к переоформлению имущества потерпевшего квалифицированы по ч. 4 ст. 190 («Мошенничество»), ч. 4 ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины. Ему также объявлено о подозрении.

Источник: internetua.com

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