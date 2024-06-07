Понад 1 млрд грн стягнуто в дохід державі завдяки НАБУ і Київській міській прокуратурі

Завдяки своєчасному реагуванню детективи НАБУ та прокурори Київської міської прокуратури домоглися розірвання договору з Реконструкції Шулявського шляхопроводу та стягнення в дохід державні понад 1 млрд грн.

Відповідне рішення було прийнято Господарським судом міста Києва за позовом Київської міської прокуратурою.

Підставою для звернення прокуратури стали напрацювання детективів НАБУ, здобуті в межах розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час укладення та реалізації договору з Реконструкції транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2583

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