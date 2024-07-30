Посадовці земельного кадастру в Київській області хотіли отримати 105 млн гривень за 8 га Голосіївського лісу, а отримали підозри — поліція
"Угруповання з числа чинних і колишніх посадовців шахрайським шляхом заволоділо ділянкою, що перебувала у володінні Національного природнього парку "Голосіївський".
Використовуючи службове становище, вони підробили державний акт на право власності земельною ділянкою.
У подальшому шахраї зареєстрували акт у Національній кадастровій системі України та в системі реєстрації речових прав на нерухоме майно.
У січні цього року члени злочинної групи намагались продати земельну ділянку, розмістивши оголошення у мережі Інтернет", — розповіли правоохоронці.
Продаж ділянки так і не відбувся. Поліцейські вилучили оригінали документів, а п’ятьом членам групи оголосили підозри за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).
Порушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: https://t.me/znua_live/159660