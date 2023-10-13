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Последний передел собственности Путина: силовики - во главе всего

Последний передел собственности Путина: силовики - во главе всего

В 2024-2026 годах в России будет реализован "последний передел собственности": все финансовые и экономические институты будут выведены из-под Семьи и переведены под силовые структуры в практически полном объеме.

Представители технократов будут занимать "технические" (забавное созвучие) должности: от экстренного управления резко лавирующим курсом до создания хитрой нормативной базы под укоренение передела.

В экономической среде, помимо силовых кандидатов, останутся лица, близкие к силовым ведомствам, но отвечающие за экономические проекты - по типу Мишустина, чей круг полномочий будет сужен до минимума, и Ковальчуков, которые из экономического блока переросли в идеологический (и теперь получают деньги за идеологическую подпитку Путина информационными помоями, "новой историей", практиками оккультного или сверхрелигиозного толка и военной идеологией).

Таким образом, экономический блок будет ликвидирован как политический субъект: потеряв первые места в начале нулевых, представители блока не воспользовались ни единой возможностью по переустройству системы, поэтому - дабы ликвидировать дальнейшую угрозу элитной трансформации ("обратный переход" рычагов управления от силовиков к экономистам) - Семья как экономически условно автономный субъект будет ликвидирована.

Некоторые будут заниматься бизнес-вопросами за границей (как Чубайс), некоторые возьмут на себя роль второго МИД (как Абрамович, Фридман).

Главная задача - "выбить" игроков из внутренней элитной прослойки, оставив их влияние лишь на косвенные процессы и договорняки.

Кремль полагает, что, будучи выведенными за границу, они не будут представлять никакой угрозы: как СВР после череды реформаций, потерявшая все инструменты воздействия на внутреннюю почву.

Также Кремль считает, что угроза турбулентного сценария минимизирована и в случае провала в войне, и в случае любых внешних потрясений - общество десубъективизировано, а "власть" раздроблена между силовиками двух блоков (ГРУ (Путин) - ФСБ (Патрушев)).

Запад после начала войны передал Кремлю сообщение, что он не примет ещё один путинский срок, но внешней легитимности режим не ищет, а внутреннюю обеспечивать может "дубинкой и автозаком".

Как пишут во внутренних докладах в ведомстве Золотова, "война стала удачным предлогом под тотальную ликвидацию зародыша гражданского общества - консолидация антивоенного фланга невозможна, поскольку лидеры были вытеснены за границу либо выключены из новостного эфира, а консолидация провоенного фланга невозможна по причине того, что их лидеры содержатся на деньги представителей государственных элит, поэтому любой перевес одного из конфликтующих блоков приведет к ответной очереди, в результате чего спикеры радикально провоенного толка обречены на внутреннюю борьбу со своими же "одномышленниками", а не с государственными ведомствами: также удалось добиться выключения из информационного эфира (различными способами) всех представителей провоенного фланга, которые могли пытаться добиваться автономии от своих властных кураторов".

Джерело: https://t.me/cynic2020/8176

Новости портала «Весь Харьков»

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