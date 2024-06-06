Правоохоронці відстежили учасника злочинної групи Сенниченка через IP-адреси входу у "Дію"

Українські правоохоронці відстежили місце перебування учасника групи Сенниченка за кордоном по IP-адресах входу у додаток "Дія".

Про це повідомляє видання "Експерт" з посиланням на рішення апеляційної палати ВАКС.

Зокрема, НАБУ надало суду інформацію стосовно того, як вона відстежувала переміщення по світу одного зі співорганізаторів схеми в справі злочинної групи під керівництвом колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка - Андрія Гмиріна.

НАБУ встановило, що 25 липня 2022 року Гмирін звертався до Консульства України в Дубаї з питання засвідчення перекладу та копії документів, а 27 жовтня 2022 — для оформлення закордонних паспортів своїм неповнолітнім дітям. Також 23 березня 2023 він отримав закордонний паспорт у консульстві України в Дубаї.

"IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу у систему "Дія", розташовані в Об`єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, що підтверджується матеріалами справи" — вказано в рішенні суду.

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▶ ️Офіційний коментар Міністерства цифрової трансформації: "Дія" не відслідковує місцезнаходження користувачів. "Дія" не має власної бази даних та не зберігає персональні дані користувачів, а лише відображає інформацію з державних реєстрів. Тож не може передавати персональні дані користувачів.

Команда міністерства не володіє деталями справи, бо не має доступу до неї. Така інформація про країну перебування може бути встановлена шляхом поєднання технічних даних з декількох систем та реєстрів.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Джерело: epravda.com.ua

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