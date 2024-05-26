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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає ймовірною атаку рф на НАТО

Премєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає ймовірною атаку рф на НАТО

Та переконаний, що розмови про «російську загрозу» є маневром для підготовки до війни з боку Заходу.

Десь з кінця 2023 року протести в Угорщині проти Орбана, його уряду і партії "Фідес" стали практично щомісячним масовим явищем. Вони були в березні, в квітні, на початку травня... Причина: корупційні скандали довкола Орбана і його соратників, а також відверта брехня Орбана щодо економічної ситуації в суспільстві.

Підтримка путіна і його загарбницької війни теж виноситься на гасла протестів, але далеко не в першу чергу. Проте Орбану від того не легше.

Орбан прекрасно розуміє, що не сидить у в'язниці він рівно до того моменту, доки сидить у прем'єрському кріслі. З втратою крісла він моментально опиниться на лаві підсудних за корупційними статтями.

Ймовірно, втечу під крило до путіна Орбан не розглядає як прийнятний варіант. Адже має перед очима долю українських втікачів Януковича і Азарова, котрим не допомогли спокійно і безпечно влаштуватись жодні накрадені гроші, які вони притягли за собою до росії (хоча більшість тих грошей в них швидко експропріювали як плату за притулок).

Тому чим гарячіше під дупою - тим старанніше Орбан виконує вказівки кремля. Незалежно від ступеню абсурдності тих вказівок і від того, наскільки дурним він виглядає при озвучуванні.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/27905

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