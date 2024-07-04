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Привласнювали землі біля лиману: на Одещині судитимуть чотирьох людей, серед них віцемер одного з міст

Привласнювали землі біля лиману: на Одещині судитимуть чотирьох людей, серед них віцемер одного з міст

На Одещині судитимуть чотирьох людей, яких підозрюють в організації схеми із незаконного заволодіння землями на узбережжі Дністровського лиману.

Про це 3 липня повідомили у поліції Одещини.

За даними слідства, учасники групи оформлювали земельні ділянки на підставних людей за фіктивними документами. Збитки державі сягнули понад 1, 7 млн грн. На привласнені землі наклали арешт.

У поліції розповіли, що схему привласнення й продажу землі на узбережжі Дністровського лиману під виглядом безплатної приватизації розробила директорка одного з приватних підприємств, що виготовляло землевпорядну документацію. До неї вона залучила свого чоловіка – сертифікованого інженера-землевпорядника, якого пізніше обрали депутатом Білгород-Дністровської міської ради й став заступником її голови. Також подружжя залучило знайомих — депутата сільради та спеціалістку із земельних питань.

З червня 2020 року по квітень 2023 року група підробляла документи на користь своїх родичів та знайомих — нібито ті мають на землях громади будинки та господарські споруди, зведені до 1992 року. Як пояснили в поліції, наявність цих будівель дозволяла безоплатно отримувати землю, легалізувати її та продавати, проте насправді цих споруд не існувало.

Усім фігурантам висунули обвинувачення, залежно від їхньої участі в схемі:

- ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України;

- ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 190 ККУ;

- ч. 3 ст. 15, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ;

- ч. 2 ст. 209 ККУ.

Підозрюваним загрожує увʼязнення до 12 років з конфіскацією майна.

Джерело: suspilne.media

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