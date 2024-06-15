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Продаж будівель у центрі Києва за безцінь: справу скеровано до суду

Продаж будівель у центрі Києва за безцінь: справу скеровано до суду

У серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.

Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином він продав об’єкти за 16 млн грн, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2605

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