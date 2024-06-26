Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради

Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Серед підозрюваних:

- міський голова;

- голова районної ради;

- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;

- два власники компанії-оцінювачки;

- оцінювач.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2617

Новости портала «Весь Харьков»