Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Серед підозрюваних:
- міський голова;
- голова районної ради;
- ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- два власники компанії-оцінювачки;
- оцінювач.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2617