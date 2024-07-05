росіяни збирають армію з мігрантів на війну проти України

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

На «россии 1» вийшов сюжет про те, як «ціла рота трудових мігрантів, які прибули відновлювати Маріуполь, поповнили ряди російської армії».

- За підсумками дводенних перевірок, близько сотні новоспечених росіян (а це три армійських взводи) вручено військові квитки. Адже громадянство росії це не тільки права, а й обов’язок захищати її. Тому мігрантів посадили в поліцейські автобуси і відвезли на призовний пункт, – каже диктор.

Не велика таємниця, що москва розгорнула масштабну кампанію з вербування найманців за кордоном. Їм обіцяють великі зарплати та повне забезпечення.

Насправді ж підрозділи, які формуються з іноземців та мігрантів, погано оснащені. Їх використовують переважно в штурмових бригадах. Підготовкою новобранців ніхто не займається. 2 липня це підтвердила і британська розвідка.

На війну проти України в росії кличуть і мігрантів без громадянства. Зокрема, в одній із листівок для них говорилося, що перевагами служби в армії росії є «спільне протистояння нацистам в Україні в рамках ОДКБ», «можливість отримати неоціненний військовий досвід та стати героєм росії».

Джерело: https://t.me/spravdi/39867

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