Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 130

росіяни збирають армію з мігрантів на війну проти України

росіяни збирають армію з мігрантів на війну проти України

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

На «россии 1» вийшов сюжет про те, як «ціла рота трудових мігрантів, які прибули відновлювати Маріуполь, поповнили ряди російської армії».

- За підсумками дводенних перевірок, близько сотні новоспечених росіян (а це три армійських взводи) вручено військові квитки. Адже громадянство росії це не тільки права, а й обов’язок захищати її. Тому мігрантів посадили в поліцейські автобуси і відвезли на призовний пункт, – каже диктор.

Не велика таємниця, що москва розгорнула масштабну кампанію з вербування найманців за кордоном. Їм обіцяють великі зарплати та повне забезпечення.

Насправді ж підрозділи, які формуються з іноземців та мігрантів, погано оснащені. Їх використовують переважно в штурмових бригадах. Підготовкою новобранців ніхто не займається. 2 липня це підтвердила і британська розвідка.

На війну проти України в росії кличуть і мігрантів без громадянства. Зокрема, в одній із листівок для них говорилося, що перевагами служби в армії росії є «спільне протистояння нацистам в Україні в рамках ОДКБ», «можливість отримати неоціненний військовий досвід та стати героєм росії».

Джерело: https://t.me/spravdi/39867

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Навіть прокремлівські «воєнкори» сумніваються у перемозі рф
Сегодня 10:03    104
Бербок закликала Бундестаг до подальшої підтримки України
Сегодня 09:51    100
Иран предложил странам ШОС ввести единую валюту
Сегодня 09:40    121
Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів
Сегодня 09:28    102
Канада у 2022-2023 передала Україні військову допомогу вартістю $4 млрд
Сегодня 09:17    106
На Одещині ДБР викрило правоохоронця, який заробляв на переправлянні ухилянтів через кордон
Сегодня 09:06    125
Працівницю Червоного Хреста підозрюють у привласненні гумдопомоги на 3,6 мільйона
Сегодня 08:44    127
російські розвідувальні БПЛА розліталися у тиловій зоні України. Як з ними боротися
Сегодня 08:33    150
Оперативна інформація станом на 08.00 05.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:30    121
САП та НАБУ запобігли реалізації масштабної корупції на митниці
Сегодня 08:22    111
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 