Російські «командири» збирають з бойовиків кошти на «прискорену паспортизацію»

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували заходи щодо оформлення російських паспортів місцевим жителям т.зв. «першочергової категорії» (співробітникам окупаційних адміністрацій, «державних» установ та силових структур, у т.ч. військовослужбовцям 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, командири підрозділів російсько-окупаційних військ у примусовому порядку збирають кошти з підпорядкованого особового складу з метою виконання розпорядження командування щодо паспортизації. При цьому, отримання російських паспортів за прискореною процедурою коштує значно дорожче, ніж оплата їх офіційного оформлення.

Водночас, серед місцевого населення ширяться побоювання, що у разі відновлення активних бойових дій більшість новоявлених «громадян РФ» дезертирують на російську територію.

Источник: sprotyv.info

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