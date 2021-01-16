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Российские оккупанты почти 6 тысяч раз нарушили перемирие на Донбассе, — Миссия ОБСЕ

Российские оккупанты почти 6 тысяч раз нарушили перемирие на Донбассе, — Миссия ОБСЕ

С момента начала действий договоренностей о перемирии на Донбассе, с 27 июля 2020 года, российские террористы и боевики совершили 5 970 нарушений режима тишины. Об этом сообщила в своем отчете Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Согласно данным Миссии, речь идет о 2 586 взрывах, 736 пролетевших неопределенных боеприпасах, 79 вспышках дульного пламени, 54 осветительных ракетах и 2 515 очередей и выстрелов.

Так, на основании информации, поступившей от мониторинговых команд, 12 января наблюдателями было зафиксировано 47 огневых провокаций со стороны российских оккупантов в Донецкой области. Среди них – 29 взрывов неопределенного происхождения. В сводке отмечается, что большинство нарушений режима тишины произошли возле Авдеевки и Широкино. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 76 таких нарушений.

В тоже время, Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня в Луганской области. За предыдущий отчетный период в области не было зафиксировано ни одного такого нарушения.

Источник: sprotyv.info

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