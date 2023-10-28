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российские военные расстреливают своих солдат

российские военные расстреливают своих солдат

российские военные расстреливают своих же солдат, которые отступают или отказываются выполнять другие приказы, – Белый дом (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/26/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-national-economic-council-director-lael-brainard-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby/)

«Мы располагаем информацией, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступить под огнем украинской артиллерии», – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что подготовка оккупантов – плохая. Но россияне используют так называемую «тактику человеческой волны» – просто бросают массы этих плохо подготовленных солдат прямо в бой, без надлежащего снаряжения, без руководства, без ресурсов, без поддержки.

Но признал, что «россия имеет большую армию, чем Украина, и доступ к большему количеству человеческих ресурсов».

Джерело: https://t.me/u_now/116492

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