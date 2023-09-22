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Розкрадання понад 88 млн грн – повідомлено про підозру двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф

Розкрадання понад 88 млн грн – повідомлено про підозру двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф

21 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України колишньому заступнику Голови Державної міграційної служби, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю – громадянину рф.

Дії колишніх посадовців ДМС кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, а підприємця - за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на те, що місцеперебування заступника голови ДМС та підприємця не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

У 2015 році Державна міграційна служба отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що указані особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.

Задля реалізації злочину та безперешкодного заволодіння виділеними коштами, підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС. Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на проведення робіт з реконструкції будівлі, при цьому штучно обмежуючи можливість участі у тендерах на ці роботи для інших товариств.

Крім того з’ясувалося, що вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювались, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.

У результаті реконструкція будівлі й досі не завершена, а комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням взагалі не були поставлені.

З виділених на проведення реконструкції коштів у сумі 205 млн грн, указані особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз.

На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

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▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1664

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