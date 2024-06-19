Розкрадання понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби: викрито ексголову ДМС України

САП і НАБУ за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили ексголові Державної міграційної служби України про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.

Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції зазначеної будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Зокрема, ексголова ДМС сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

У вересні 2023 року САП і НАБУ повідомили про підозру колишнім заступнику голови та начальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також організатору схеми – бізнесмену з рф. (деталі тут – https://cutt.ly/8wviTTWY)

Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній та оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн (https://cutt.ly/9epeTinI).

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2269

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