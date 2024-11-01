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Розпочато дебати у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення

Розпочато дебати у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення

30 жовтня 2024 року у ВАКС відбулось чергове засідання у справі стосовно народного депутата України IX скликання, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У судовому засіданні прокурор САП виступив у дебатах. Під час свого виступу прокурор наголосив на повноті зібраних доказів, звернув увагу суду на відсутність обвинуваченого на території України та попросив суд визнати особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, та призначити покарання у виді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади.

Наступне судове засідання, на якому продовжить свій виступ сторона захисту, призначено на 13.11.2024.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року народний депутат не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.

19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук указаного народного депутата.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2542

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