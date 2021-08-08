Розслідування зловживань екссудді Дніпровського райсуду Києва та ексголови «Украгролізингу» завершено

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину). 6 серпня 2021 стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії екссудді кваліфіковано за ч. 4. ст.368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням»).

Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився. З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Нагадуємо, що 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили служителя Феміди «на гарячому». Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення. Місцеперебування служителя Феміди було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

30 липня працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екссуддю в центральне управління Служби безпеки, тим самим порушивши вимоги КПК України, адже, згідно зі ст. 210 КПК України, в разі виявлення підозрюваного, його мають передати до органу досудового розслідування, який оголосив його в розшук. НАБУ вдалося ідентифікувати автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного екссуддю, однак, на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники СБУ не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33.

1 серпня детективом НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подано клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Впродовж 1-2 серпня детективи НАБУ надіслали до СБУ та ОГП дві вимоги щодо негайного доставлення екссудді Дніпровського районного суду м. Києва до Національного бюро та до ВАКС для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які не були виконані.

3 cерпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія» після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцеперебування підозрюваного.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

З огляду на суспільний резонанс, публікуємо фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в межах розслідування вимагання та одержання неправомірної вигоди суддею Дніпровського районного суду міста Києва.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою у зловживаннях колишнього голови правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг» та його спільника, екскерівника приватної компанії. 6 серпня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК «Украгролізинг» незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг».

15 червня 2021 року ексголові та його спільнику повідомили про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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