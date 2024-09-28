СБУ та ОГП зібрали доказову базу щодо участі центробанку рф у забезпеченні війни рф проти України

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу, яка свідчить, що центральний банк російської федерації сприяв підготовці агресивної війни проти України та продовжує її забезпечувати.

За матеріалами справи і висновками незалежних досліджень, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани путіна щодо повномасштабного вторгнення у нашу державу і приймала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.

Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до рф за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора.

Матеріали розслідування також свідчать, що кошти, які перебувають на рахунках російського центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни.

Йдеться про майже 300 млрд доларів США, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках центробанку рф по всьому світу.

На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством.

Наразі у межах відповідного кримінального провадження нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) отримала голова центрального банку рф Ельвіра Набіулліна.

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12999

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