Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 16 по 20 вересня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі. Більше тут (http://cutt.ly/veT4wGYA)

✅ відкриття матеріалів у справі стосовно двох службових осіб Волинської митниці, підозрюваних у заподіянні збитків державі на суму понад 53 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/oeYoB1vc)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням мера Сум та директора департаменту міської ради в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/feTCYiNS)

✅ підтвердження Верховним Судом вироку у вигляді 4 років та 6 місяців в'язниці екскерівнику структурного підрозділу Міноборони. Більше тут (https://cutt.ly/weYoGcV4)

✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна директорці приватного товариства. Більше тут (https://cutt.ly/xeYoHtn4)

✅ вирок ВАКС у вигляді 7 років за ґратами з конфіскацією майна судді Зарічного районного суду міста Суми. Більше тут (https://cutt.ly/1eYoHZ0q)

✅ конференцію «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом», організовану Національним бюро за підтримки Посольства США в Україні. Більше тут (http://cutt.ly/8eTm0yBT)

✅ участь заступника Директора Національного бюро з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій Дениса Гюльмагомедова у Всеукраїнському круглому столі з питань цифровізації кримінального провадження. Більше тут (https://cutt.ly/qeYaSNiA)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2780

Новости портала «Весь Харьков»