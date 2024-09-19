Заволодіння зерном ДГ «Червоний землероб»: АП ВАКС частково змінила вирок суду

17 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС частково підтримала позицію прокурора САП і залишила без задоволення скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 06.03.2024, яким керівників приватних товариств визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, АП ВАКС залишила без змін призначене судом першої інстанції покарання Н. Лисенко за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією половини належного їй на праві власності майна.

Водночас апеляційний суд погодився із доводами скарги прокурора про необхідність зміни вироку в частині додаткового покарання іншому керівнику приватного підприємства С. Молодику.

Так, особу визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, і призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2771

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