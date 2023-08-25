Розтрата коштів «Укргазбанку»: підозри оновлено

НАБУ і САП оновили підозри 3 учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014-2020 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Посадовців тепер також підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» у особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2058

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