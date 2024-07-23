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Розтрата понад 225 млн грн коштів заводу «Артем»: ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно організатора схеми

Розтрата понад 225 млн грн коштів заводу «Артем»: ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно організатора схеми

22 липня 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно організатора схеми розтрати 8,3 млн дол. США, що сягає понад 225 млн грн за курсом НБУ, при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» (далі - ДАХК «Артем») устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення, а саме серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів.

Нагадаємо, указана особа з квітня 2023 року переховується від слідства за кордоном.

Деталі у справі: https://cutt.ly/heq2ltGg

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2351

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