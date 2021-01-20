РУССКИЙ СЛЕД. ФБР обнаружило «русский след» в деле о краже ноутбука у Нэнси Пелоси

Компьютер был украден во время штурма Капитолия. ФБР проводит специальное расследование похищения ноутбука или жесткого диска из офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как стало известно из материалов суда, предполагается, что жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс украла устройство во время штурма Капитолия и «пыталась продать его российской разведке».

Агент ФБР раскрыл подробности дела в письменных показаниях под присягой, которые были опубликованы в воскресенье вечером. Женщине предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание Капитолия.

Опасения по поводу возможной кражи электронных устройств из офисов конгресса высказывались уже давно.

Исполняющий обязанности прокурора Майкл Шервин после атаки заявил, что похищение некоторых устройств могло поставить под угрозу «интересы национальной безопасности».

Согласно письменным показаниям, поданным в суд округа Колумбия, ФБР получило наводку от человека, который назвался бывшим романтическим партнером Уильямс.

Информатор рассказал, что Уильямс «намеревалась отправить компьютер своему другу в России, чтобы тот продал его СВР», говорится в показаниях.

Мужчина рассказал, что «передача компьютерного устройства в Россию сорвалась по неизвестным причинам». По его словам, компьютер либо до сих пор находится у Уильямс, либо был уничтожен.

По данным ФБР, Уильямс покинула свое прежнее место проживания недалеко от Гаррисберга, штат Пенсильвания, деактивировала свой номер телефона и удалила аккаунты в социальных сетях.

Через два дня после штурма Капитолия стало известно, что из конференц-зала в офисе Пелоси был украден ноутбук, используемый для презентаций. Пока неясно, идет ли речь о том же самом устройстве, в краже которого подозревают Уильямс.

Напомним, что ранее также сообщалось о самоубийстве 53-летнего жителя США Кристофера Стэнтона из штата Джорджия, участвовавший в штурме Капитолия. Его нашли мертвым в подвале собственного дома. Именно этот человек ворвался в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, опубликовал фотографию ее рабочего стола и украл ноутбук.

Стэнтон работал менеджером в местном банке. По событиям у Капитолия ему было предъявлено обвинение за попытку незаконного проникновения на территорию Капитолия и за нарушение комендантского часа в Вашингтоне. Однако мужчине грозило максимум штраф в размере 1000 долларов или тюремное заключение на полгода.

Знакомые Стэнтона сомневаются, что он мог покончить с собой из-за угрозы подобного наказания. Они описывают мужчину, как «любящего отца, который всегда улыбался и любил стричь свою собственный газон».

Таким образом, судя по разрозненным сообщениям, из здания Капитолия был похищен не один компьютер. Также до сих пор нет никаких данных о том, найден ли ноутбук, похищенный у Пелоси Кристофером Стэнтоном.

Напомним также, что накануне ФБР сообщило прессе о расследование перевода денег в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right), которое считается одним из организаторов штурма Капитолия. Сумма, эквивалентная 500 тысячам долларов, была переведена незадолго до нападения на Капитолий.

Человек, который перевел деньги в биткоинах, покончил жизнь самоубийством. Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы специалистами, ведущими анализ переводов в криптовалюте.

По мнению независимых комментаторов неожиданные самоубийства этих людей наводит на мысль, что они были использованы иностранной спецслужбой (и судя по последним данным, это российские спецслужбы) и затем ликвидированы как опасные свидетели.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»