САП. Актуальні події 08 – 12 липня 2024 року

▶ ️Verdict in the Case of Misappropriation of Funds Allocated for Implementation of Two National Projects – https://cutt.ly/dehwpr9r

▶ ️Запобіжний захід:

• Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід власнику групи «Фінанси і кредит» - підозрюваному у справі ексголови Верховного Суду – https://cutt.ly/dehwdVvn

• АП ВАКС не змінила запобіжний захід міському голові на Закарпатті – https://cutt.ly/7ehwaUQW

▶ ️Завершено слідство:

Завершено слідство у справі щодо заволодіння понад 62 млн грн коштів Держспецзв’язку – https://cutt.ly/8ehrlgRM

▶ ️Результати судового засідання:

Суд призначив до розгляду справу стосовно київської судді – https://cutt.ly/Xehwshbf

▶ ️Вирок:

Оголошено вирок у справі щодо заволодіння коштами, виділеними для реалізації двох нацпроєктів – https://cutt.ly/dehwpr9r

▶ ️Цивільна конфіскація:

Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію – https://cutt.ly/BehwarWL

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2333

Новости портала «Весь Харьков»