Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 112

САП. Актуальні події 08 – 12 липня 2024 року

САП. Актуальні події 08 – 12 липня 2024 року

▶ ️Verdict in the Case of Misappropriation of Funds Allocated for Implementation of Two National Projects – https://cutt.ly/dehwpr9r

▶ ️Запобіжний захід:

• Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід власнику групи «Фінанси і кредит» - підозрюваному у справі ексголови Верховного Суду – https://cutt.ly/dehwdVvn

• АП ВАКС не змінила запобіжний захід міському голові на Закарпатті – https://cutt.ly/7ehwaUQW

▶ ️Завершено слідство:

Завершено слідство у справі щодо заволодіння понад 62 млн грн коштів Держспецзв’язку – https://cutt.ly/8ehrlgRM

▶ ️Результати судового засідання:

Суд призначив до розгляду справу стосовно київської судді – https://cutt.ly/Xehwshbf

▶ ️Вирок:

Оголошено вирок у справі щодо заволодіння коштами, виділеними для реалізації двох нацпроєктів – https://cutt.ly/dehwpr9r

▶ ️Цивільна конфіскація:

Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію – https://cutt.ly/BehwarWL

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2333

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маячня: «усі ТЦК та СП в Україні були створені фсб, щоб нашкодити українській владі»
Сегодня 11:16    141
У легендарних монастирях Афону знайшли унікальні українські стародруки і рукописи
Сегодня 10:34    158
Як захистити холодильник від перепадів напруги під час відключень світла: практичні поради на кожен день
Сегодня 09:55    182
Поля та городи для ЗСУ: які насправді зміни приготували депутати ВР
Сегодня 09:43    166
Незалежний від світла інтернет: в Мінцифри порахували, як зросла кількість таких споживачів
Сегодня 09:18    152
"Прилетело, валя, и дважды. Около часа ночи... Возле гостиницы" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:06    154
«Кишенькові ліберали кремля»: як опозиційні «журналісти» підіграють путінському режиму
Сегодня 08:54    166
В Україну буде надходити до 100 тисяч "чеських" снарядів на місяць
Сегодня 08:42    146
Втрата інтересу до “сво” та страх перед “затягуванням пасків” — суспільні настрої на росії
Сегодня 08:31    154
Оперативна інформація станом на 08.00 14.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:21    145
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 