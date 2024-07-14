САП. Актуальні події 08 – 12 липня 2024 року
▶ ️Verdict in the Case of Misappropriation of Funds Allocated for Implementation of Two National Projects – https://cutt.ly/dehwpr9r
▶ ️Запобіжний захід:
• Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід власнику групи «Фінанси і кредит» - підозрюваному у справі ексголови Верховного Суду – https://cutt.ly/dehwdVvn
• АП ВАКС не змінила запобіжний захід міському голові на Закарпатті – https://cutt.ly/7ehwaUQW
▶ ️Завершено слідство:
Завершено слідство у справі щодо заволодіння понад 62 млн грн коштів Держспецзв’язку – https://cutt.ly/8ehrlgRM
▶ ️Результати судового засідання:
Суд призначив до розгляду справу стосовно київської судді – https://cutt.ly/Xehwshbf
▶ ️Вирок:
Оголошено вирок у справі щодо заволодіння коштами, виділеними для реалізації двох нацпроєктів – https://cutt.ly/dehwpr9r
▶ ️Цивільна конфіскація:
Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію – https://cutt.ly/BehwarWL
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2333