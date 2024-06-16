САП. Актуальні події 10 – 14 червня 2024 року

▶ ️Підозра:

Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло – https://cutt.ly/YepeErBm

▶ ️Запобіжний захід:

Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу співорганізатору злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/uepeEjLI

▶ ️Завершено слідство:

у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/depeEbMW

▶ ️Скеровано до суду:

● справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн – https://cutt.ly/sepeEJmC

● щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт» – https://cutt.ly/4epeRqZC

● щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області – https://cutt.ly/qepeRvGX

● справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків – https://cutt.ly/yept8Oo8

▶ ️Вирок:

Апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок колишнім голові та депутату Гвоздівської сільради – https://cutt.ly/bepeRZ8K

▶ ️Оштрафовано:

Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства – https://cutt.ly/9epeTinI

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2266

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