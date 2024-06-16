САП. Актуальні події 10 – 14 червня 2024 року
▶ ️Підозра:
Колишньому нардепу повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло – https://cutt.ly/YepeErBm
▶ ️Запобіжний захід:
Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу співорганізатору злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці – https://cutt.ly/uepeEjLI
▶ ️Завершено слідство:
у справі стосовно нардепа, який підозрюється у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/depeEbMW
▶ ️Скеровано до суду:
● справу щодо завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн – https://cutt.ly/sepeEJmC
● щодо заволодіння 55 млн грн ДП «Укрспирт» – https://cutt.ly/4epeRqZC
● щодо заволодіння 14,8 млн грн під час будівництва школи в Івано-Франківській області – https://cutt.ly/qepeRvGX
● справу щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків – https://cutt.ly/yept8Oo8
▶ ️Вирок:
Апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок колишнім голові та депутату Гвоздівської сільради – https://cutt.ly/bepeRZ8K
▶ ️Оштрафовано:
Завдяки САП та НАБУ на понад 1,3 млн грн оштрафовано два товариства – https://cutt.ly/9epeTinI
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2266