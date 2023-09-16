Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 92

САП - актуальні події 11 - 15 вересня 2023 року

САП - актуальні події 11 - 15 вересня 2023 року

▶ ️Повідомлено про підозру:

● депутату Полтавської обласної ради, консультанту відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської облради та двоюрідній сестрі депутата – https://cutt.ly/zwxHeKPD;

● депутату Волинської обласної ради – https://cutt.ly/uwxHrjav.

▶ ️Запобіжні заходи:

● директору ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваному у привласненні та легалізації півмільярда гривень – https://cutt.ly/5wxHtX2X, а також бенефіціарному власнику естонської компанії, яка була задіяна у незаконній схемі привласнення та легалізації півмільярда гривень коштів державного підприємства – https://cutt.ly/UwxK8PGA;

● ще одному підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності бізнесмену – https://cutt.ly/BwxHteji;

● депутату Полтавської обласної ради, якого підозрюють у заволодінні коштів, що передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування - https://cutt.ly/awxKU4mx.

▶ ️Завершено слідство:

у справі стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката, підозрюваних у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману - https://cutt.ly/3wxHwkOF.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1659

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У рф стверджують, що Україна відмовляється відновлювати «зернову угоду». Насправді це не так
Сегодня 11:00    107
Тиждень, ДБР, справи
Сегодня 10:47    103
Понад 200 об'єктів важкої промисловості постраждали внаслідок війни.
Сегодня 10:34    97
Небезпеку для хасидів становить росія, а не Україна, і вони самі це чудово розуміють
Сегодня 10:08    137
Субмарины хрупкие
Сегодня 09:55    123
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 09:17    111
Знайдеться місце і для німецької Taurus
Сегодня 09:04    114
росіяни готуються до обстрілів взимку
Сегодня 08:52    116
Укрэнерго нужны кредиты для погашения долгов в энергетике
Сегодня 08:40    103
Чому потрібно скасувати європейський мораторій на експорт українського зерна
Сегодня 08:17    102
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 