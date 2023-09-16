САП - актуальні події 11 - 15 вересня 2023 року

▶ ️Повідомлено про підозру:

● депутату Полтавської обласної ради, консультанту відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської облради та двоюрідній сестрі депутата – https://cutt.ly/zwxHeKPD;

● депутату Волинської обласної ради – https://cutt.ly/uwxHrjav.

▶ ️Запобіжні заходи:

● директору ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваному у привласненні та легалізації півмільярда гривень – https://cutt.ly/5wxHtX2X, а також бенефіціарному власнику естонської компанії, яка була задіяна у незаконній схемі привласнення та легалізації півмільярда гривень коштів державного підприємства – https://cutt.ly/UwxK8PGA;

● ще одному підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності бізнесмену – https://cutt.ly/BwxHteji;

● депутату Полтавської обласної ради, якого підозрюють у заволодінні коштів, що передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування - https://cutt.ly/awxKU4mx.

▶ ️Завершено слідство:

у справі стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката, підозрюваних у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману - https://cutt.ly/3wxHwkOF.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1659

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