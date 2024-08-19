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САП. Актуальні події 12 – 16 серпня 2024 року

САП. Актуальні події 12 – 16 серпня 2024 року

▶ ️Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос зустрілися з членами Конгресу США – https://cutt.ly/yevMsoxA

▶ ️Підозра:

● Пів мільйона доларів США хабаря: у Києві викрили заступника Міністра енергетики – https://cutt.ly/recB4w4K

● Незаконне збагачення на 56 млн грн – повідомлено про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом – https://cutt.ly/mevlxl8b

● САП та НАБУ на мільйонних розкраданнях коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання викрили організовану групу – https://cutt.ly/VevD42lW

▶ ️Запобіжний захід:

Варта та застава: суд застосував до заступника Міністра енергетики, його довіреної особи та очільника енергетичної компанії запобіжні заходи – https://cutt.ly/4evMaFGN

▶ ️Завершено слідство:

● у справі стосовно нардепа, підозрюваного в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн – https://cutt.ly/jevMdZ31

● та у справі щодо заволодіння понад 22 млн грн при закупівлі фандоматів та пресів – https://cutt.ly/xev1N3pW

▶ ️Направлено до суду:

справу стосовно пособника у заволодінні понад 1,2 млн дол. США Інституту титану – https://cutt.ly/GevMae2l

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2409

Новости портала «Весь Харьков»

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