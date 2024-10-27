Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 120

САП. Актуальні події 21 – 25 вересня 2024 року

САП. Актуальні події 21 – 25 вересня 2024 року

▶ ️Міжнародна співпраця:

Керівник САП обговорив із Послом Франції антикорупційні зусилля України та посилення міжнародної співпраці – https://cutt.ly/VeDdFAY2

▶ ️Цивільна конфіскація:

Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн – https://cutt.ly/FeDZyP14

▶ ️Підозра:

200 тис. доларів США за лісові угіддя: повідомлено про підозру колишньому заступнику голови однієї з ОДА – https://cutt.ly/feDZyJkH

▶ ️Запобіжний захід:

Застосовано запобіжний захід до нардепа, підозрюваного у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/ueDZyCKU

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2533

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Норвегия выделила более $100 млн на восстановление украинской энергетики через ПРООН
Сегодня 11:20    115
Гутерріш порушив правила ООН
Сегодня 11:00    165
В окупованому Маріуполі росіяни організували фабрику з підготовки фейкоробів
Сегодня 10:46    140
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 10:18    144
Про Гутерришей как явление
Сегодня 09:50    160
Майже за рік перевага росії в артилерійських боєприпасах зменшилась в 4 рази
Сегодня 09:11    109
Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»
Сегодня 08:35    132
«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР
Сегодня 08:23    173
Оперативна інформація станом на 08.00 27.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:10    139
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:50    124
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 