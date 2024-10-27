САП. Актуальні події 21 – 25 вересня 2024 року
▶ ️Міжнародна співпраця:
Керівник САП обговорив із Послом Франції антикорупційні зусилля України та посилення міжнародної співпраці – https://cutt.ly/VeDdFAY2
▶ ️Цивільна конфіскація:
Верховний Суд підтвердив законність стягнення з судді одного з райсудів Київщини необґрунтованих активів на суму 3,6 млн грн – https://cutt.ly/FeDZyP14
▶ ️Підозра:
200 тис. доларів США за лісові угіддя: повідомлено про підозру колишньому заступнику голови однієї з ОДА – https://cutt.ly/feDZyJkH
▶ ️Запобіжний захід:
Застосовано запобіжний захід до нардепа, підозрюваного у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/ueDZyCKU
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2533