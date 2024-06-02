САП. Актуальні події 27 – 31 травня 2024 року

▶ ️Підозра:

✔️ Заступника голови Рівненської облради викрито на одержанні пів мільйона гривен – https://cutt.ly/FeuhzFRu

✔️ САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику «Полтавапаливо», зловживання якого завдали майже 13 млн грн збитків – https://cutt.ly/6euhzX8E

▶ ️Запобіжний захід:

✔️ ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу Президента України – https://cutt.ly/Yeuhz0Kq

✔️ АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому Першому заступнику секретаря РНБО – https://cutt.ly/ieuhz3YT

▶ ️Завершено слідство:

✔️ у справі стосовно депутата обласної ради, якого у березні 2024 року на одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ – https://cutt.ly/leukVlCf

✔️ у справі стосовно депутата однієї з селищних рад Одещини, якого викрили на підбуренні до підкупу місцевих депутатів – https://cutt.ly/5euk8jr8

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2247

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