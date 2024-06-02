Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 108

САП. Актуальні події 27 – 31 травня 2024 року

САП. Актуальні події 27 – 31 травня 2024 року

▶ ️Підозра:

✔️ Заступника голови Рівненської облради викрито на одержанні пів мільйона гривен – https://cutt.ly/FeuhzFRu

✔️ САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику «Полтавапаливо», зловживання якого завдали майже 13 млн грн збитків – https://cutt.ly/6euhzX8E

▶ ️Запобіжний захід:

✔️ ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу Президента України – https://cutt.ly/Yeuhz0Kq

✔️ АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому Першому заступнику секретаря РНБО – https://cutt.ly/ieuhz3YT

▶ ️Завершено слідство:

✔️ у справі стосовно депутата обласної ради, якого у березні 2024 року на одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ – https://cutt.ly/leukVlCf

✔️ у справі стосовно депутата однієї з селищних рад Одещини, якого викрили на підбуренні до підкупу місцевих депутатів – https://cutt.ly/5euk8jr8

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2247

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

2 червня 1928 року в Києві народився Леопольд Іванович Ященко, музикознавець, фольклорист, хоровий диригент, композитор, керівник хору «Гомін»
Сегодня 11:11    125
«У нас опять ФАБ уронили, возле батрацких дач, и возле Птищенко» - перехоплення ГУР
Сегодня 10:21    134
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:05    113
Неправда: «в українських дитсадках співають пісні про французьких найманців»
Сегодня 08:53    136
Воїни СБУ на полі бою перетворюють російську техніку на брухт
Сегодня 08:32    135
Міноборони оголошує конкурс на розробку симуляторів на основі віртуальної та доповненої реальності
Сегодня 08:10    141
Украина приступит к формированию демилитаризированной буферной зоны на территории россии
Сегодня 07:48    166
24 з 25 мопедів збито
Сегодня 07:47    105
В Україні з наступного року планують підвищити податки для ФОП
Сегодня 07:37    149
Потери рф за май 2024
Сегодня 07:15    135
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 