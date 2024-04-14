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САП. Актуальні події 8 – 12 квітня 2024 року

САП. Актуальні події 8 – 12 квітня 2024 року

▶ ️Зустріч:

Очільники антикорупційних органів провели зустріч із членами Конгресу США та представниками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) США – https://cutt.ly/Vw4swpbl

▶ ️Seven persons involved in embezzlement of UAH 160 million allocated for infrastructure restoration in Kharkiv region are identified – https://cutt.ly/tw49z97t

▶ ️Викрито:

● САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф – https://cutt.ly/Gw43QQWP

● На Харківщині викрито 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури – https://cutt.ly/Yw7tfUQ8

▶ ️Підозра:

● Підбурювання до підкупу депутатів однієї з селищних рад Одещини: повідомлено про підозру місцевому депутату – https://cutt.ly/1w7tfG9h

● Шахрайство та підробка документів – повідомлено про підозру столичному адвокату – https://cutt.ly/zw7tfCk6

▶ ️Запобіжний захід:

● Із застави на цілодобовий домашній арешт – суд змінив запобіжний захід судді з Одещини – https://cutt.ly/Gw7tf9Si

● ВАКС обрав запобіжні заходи трьом учасникам схеми заволодіння мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії рф – https://cutt.ly/vw7tgqoE

▶ ️Завершено слідство:

у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/Iw7orMbK

▶ ️Вирок:

6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу – https://cutt.ly/Gw7tgzq7

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2160

Новости портала «Весь Харьков»

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