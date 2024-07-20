САП домоглася зміни запобіжного заходу одному з підозрюваних у легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС

19 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід наближеній до колишнього Голови ДФС особі, яка підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років.

Відповідно до рішення суду від 24.06.2024 підозрюваний протягом 5 днів з моменту проголошення рішення мав внести 200 млн грн застави на відповідний рахунок ВАКС. Однак кошти так і не були внесені.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2347

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