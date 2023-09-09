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САП просить для підозрюваного Лугового зі справи Коломойського варту із заставою у 53,6 млн грн

САП просить для підозрюваного Лугового зі справи Коломойського варту із заставою у 53,6 млн грн

У ВАКС триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Ярославу Луговому, одному із підозрюваних у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».

Його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.366 КК України.

Прокурор САП Борис Василенков просить суд призначити Луговому варту із заставою у 53,6 млн грн. А у випадку внесення застави покласти певні обов'язки, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними, носити електронний браслет.

Окрім Лугового, підозрюваними у справі є ще п'ять осіб:

● олігарх Ігор Коломойський;

● колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет;

● його заступниця Людмила Шмальченко;

● начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

● заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів Якименко.

Що ж до Ярослава Лугового, то він в часи Коломойського працював Директором департаменту міжбанківського дилінгу.

За даними слідства, він також одночасно був довіреним представником компанії Drovale Limited, пов’язаної з ПриватБанком, яка була задіяна у схемі.

Захист вважає, що підозра не обґрунтована, а справа не підсудна ВАКС та не підслідна НАБУ. За твердженням захисту, ніякої злочинної схеми не було, а було звичайне використання фінансового інструменту.

Вони також подали клопотання про перевірку законності затримання Лугового. Додамо, що ці ж адвокати також захищають Ігоря Коломойського.

Луговий заперечив проти задоволення клопотання, заявив, що він бачив Коломойського в житті всього два рази, один із яких на футболі. Він особисто нікуди не ховався, був на дачі. Має двох неповнолітніх дітей.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2504

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