САП просить для підозрюваного Лугового зі справи Коломойського варту із заставою у 53,6 млн грн
У ВАКС триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Ярославу Луговому, одному із підозрюваних у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».
Його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.366 КК України.
Прокурор САП Борис Василенков просить суд призначити Луговому варту із заставою у 53,6 млн грн. А у випадку внесення застави покласти певні обов'язки, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними, носити електронний браслет.
Окрім Лугового, підозрюваними у справі є ще п'ять осіб:
● олігарх Ігор Коломойський;
● колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет;
● його заступниця Людмила Шмальченко;
● начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
● заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів Якименко.
Що ж до Ярослава Лугового, то він в часи Коломойського працював Директором департаменту міжбанківського дилінгу.
За даними слідства, він також одночасно був довіреним представником компанії Drovale Limited, пов’язаної з ПриватБанком, яка була задіяна у схемі.
Захист вважає, що підозра не обґрунтована, а справа не підсудна ВАКС та не підслідна НАБУ. За твердженням захисту, ніякої злочинної схеми не було, а було звичайне використання фінансового інструменту.
Вони також подали клопотання про перевірку законності затримання Лугового. Додамо, що ці ж адвокати також захищають Ігоря Коломойського.
Луговий заперечив проти задоволення клопотання, заявив, що він бачив Коломойського в житті всього два рази, один із яких на футболі. Він особисто нікуди не ховався, був на дачі. Має двох неповнолітніх дітей.
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2504