СБУ і Нацполіція викрили розкрадання 34 млн грн у Дніпровській міськраді

Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра, яка завдала державі збитків у щонайменше 34 млн грн.

За матеріалами справи, відповідну суму привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради.

Оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали «свої підприємці».

Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років.

Як свідчать матеріали провадження, тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності.

Щоб реалізувати оборудку посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою, а реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості.

Під час обшуків за місцями проживання й роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі десяти учасникам оборудки повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

◾ ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, триває.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13068

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