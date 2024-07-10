СБУ і Нацполіція затримали у Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ.

За матеріалами справи, зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.

Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.

Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу.

Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки.

У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах.

Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків.

Таким чином зловмисники привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п’ятьох учасників «схеми», які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання.

Окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який «зламував» банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців.

На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч .4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах);

▪ ч. 4 ст. 185 (крадіжка);

▪ ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12354

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