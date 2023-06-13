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СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською

СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською

Служба безпеки системно викриває злочини окупаційних угруповань рф, які катують та знущаються над українськими військовополоненими.

У результаті слідчих дій СБУ та Національна поліція задокументували злочинну діяльність ще одного рашиста. Цього разу - начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

На початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі.

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту рф перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Однак, Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон.

При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни.

Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку.

Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Джерело: https://t.me/SBUkr/8636

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