Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 75

Мінфін у 1 кварталі залучив до бюджету майже 120 мільярдів від продажу ОВДП

Мінфін у 1 кварталі залучив до бюджету майже 120 мільярдів від продажу ОВДП

У січні-березні 2024 року Міністерство фінансів провело 46 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

При цьому відсоток рефінансування ринкових ОВДП станом на 31 березня 2024 року становив 138%, відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні - 207%, в доларах США - 97%, в євро - 93%.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні урядом на первинних аукціонах з розміщення ОВДП було залучено до держбюджету майже 938 млрд грн в еквіваленті.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника Укрзалізниці, який вимагав хабарі з підприємців
Сегодня 09:58    90
Уряд пропонує нові акцизи на пальне
Сегодня 09:46    88
росія вже пошкодила інфраструктуру Дніпровської ГЕС
Сегодня 09:35    101
Корупція на Волинській митниці: слідство завершено
Сегодня 09:23    97
Сюрреализм головного мозга
Сегодня 09:12    114
У тимчасово окупованому Криму уражено базу ППО на горі Ай-Петрі, її командир Алєксандр Кулаков вбитий
Сегодня 09:01    144
путінський режим відповідальний за руйнування будинку в бєлгороді
Сегодня 08:50    121
Ідентифікація воєнних злочинців рф — розвідники визначили, хто обстрілює Україну крилатими ракетами. СПИСОК
Сегодня 08:40    129
На Буковині ДБР ліквідувало ще один канал переправлення ухилянтів за кордон. Затримано правоохоронця
Сегодня 08:29    109
СБУ затримала агента фсб, який готував ракетні удари по Рівненщині
Сегодня 08:19    109
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 