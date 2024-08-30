Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 44

СБУ повідомила про підозру окупаційним прокурорам Бердянська, які займаються «зачистками» цивільного населення у місті

СБУ повідомила про підозру окупаційним прокурорам Бердянська, які займаються «зачистками» цивільного населення у місті

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох воєнних злочинців рф, які причетні до масових репресій проти цивільного населення тимчасово окупованої частини території Запорізької області.

Йдеться про військового прокурора окупаційної адміністрації рф у Бердянську полковника Олександра Корнєєва і двох його підлеглих. Зокрема, це:

◾ Євген Свістунов – заступник окупаційного прокурора;

◾ Денис Шеховець – начальник слідчого відділу окупаційного угруповання країни-агресора.

За даними слідства, фігуранти організували окремі загони рашистів, які викрадали мешканців тимчасово окупованого міста.

Окупанти називали це так званими «зачистками» цивільного населення, у ході яких намагалися виявити та ув’язнити учасників руху опору в регіоні.

До складу цих загонів входили представники російських спецслужб, росгвардії та місцеві колаборанти, які «здавали» адреси українських патріотів.

Ув’язнених людей піддавали жорстоким тортурам з використанням електричного струму, а також тривалий час залишали без їжі та води.

У більшості випадків Корнєєв разом з підлеглими особисто брав участь у «нальотах» на помешкання жителів Бердянська, викрадав їх та катував.

Таким чином рашисти намагалися схилити потерпілих до співпраці з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корнєєву, Свістунову та Шеховцю про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти громадян України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Харківській областях за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12780

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

30 серпня 1922 року у невеличкому селищі Новоскелюватка на Миколаївщині народився Павло Глазовий
Сегодня 11:00    41
Справу щодо авіатрощі гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах передано до суду
Сегодня 10:35    63
Від Легіону Січових Стрільців до повномасштабного вторгнення рф: як жінки б'ються за українську державу
Сегодня 10:22    59
Як путін сподівається трансформувати російську торгівлю і чому йому не вдастся
Сегодня 10:10    73
Катар хоче купити Rosneft Deutschland
Сегодня 09:59    76
Зараження річок – черговий цинічний злочин росіян
Сегодня 09:47    92
Ничего удивительного
Сегодня 09:35    82
Во время массированной атаки 26 августа российские военные пытались нарушить работу украинских АЭС — МАГАТЭ
Сегодня 09:12    101
ДБР оголосило в міжнародний розшук чинного нардепа підозрюваного у нападах на громадян
Сегодня 09:02    102
На Крымском мосту установили систему ПВО «Панцирь»
Сегодня 08:51    115
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 