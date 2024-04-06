Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 119

СБУ повідомила про підозру у державній зраді «політексперту» з телеканалів Медведчука

СБУ повідомила про підозру у державній зраді «політексперту» з телеканалів Медведчука

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до москви.

За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання.

Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

На початку повномасштабного вторгнення рф Шпір став одним із основних рупорів кремля, який публічно підтримав путіна в агресивній війні проти України.

А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації рф.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу.

За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю «учасника спеціальної воєнної операції».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

● ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

● ст. 436 (пропаганда війни);

● ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11650

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 квітня 1938 року були розстріляні російськими окупантами медвинські бандуристи
Сегодня 11:27    98
На Волині до 5 років позбавлення волі засуджено двох посадовців Держекоінспекції, яких ДБР затримало на хабарі
Сегодня 10:34    114
Понад чверть території України потребують розмінування, - повідомляє ДСНС
Сегодня 10:21    118
Германия становится посредником в вопросах ЗРК Patriot для Украины?
Сегодня 10:08    151
СБУ викрила на Закарпатті клірика-антисеміта УПЦ (МП), який поширював фейки про війну в Україні
Сегодня 09:57    151
Актуальні події САП 1 – 5 квітня 2024 року:
Сегодня 09:45    168
Україна і Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ
Сегодня 09:21    169
BILD: Україна цього року зможе атакувати Урал та Заполяр'я безпілотниками з далекобійністю 2000 км і більше
Сегодня 08:58    167
"Эволюция" РЭБ в российских танковых войсках
Сегодня 08:47    174
СБУ затримала двох іноземців-агентів фсб, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Сегодня 08:36    163
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 