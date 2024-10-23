СБУ та Нацполіція інсценували вбивство бізнесмена та громадського діяча в Одесі, щоб затримати замовника

Служба безпеки та Національна поліція за процесуального керівництва обласної прокуратури зірвали зухвалу спецоперацію російської спецслужби в Одесі і врятували життя місцевому голові громадського формування з охорони правопорядку.

Його вбивство замовила російська спецслужба, яка хотіла здійснити «показову» ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Також встановлено, що після успішного виконання вбивства спецслужби рф планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією.

Утім, українські правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого ворожого агента.

Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив у поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним було поновлено.

Завданням агента був пошук кілера, який міг здійснити замовне убивство за 80 тис. доларів США.

Щоб запобігти тяжкому злочину і отримати докази на агента співробітники СБУ вивели на нього потенційного «виконавця» убивства. Підставний «кілер» діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, «виконав» завдання і відзняв «убите тіло» жертви на камеру телефону.

Після імітації вбивства «кілер» передав своєму замовнику підтверджуючі фото- і відеофайли з місця події.

У цей же час правоохоронці затримали російського агента «на гарячому», коли він збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з рф.

Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російськими куратором.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13172

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