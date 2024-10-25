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СБУ та Нацполіція затримали банду рекетирів, які тероризували мешканців Черкас

СБУ та Нацполіція затримали банду рекетирів, які тероризували мешканців Черкас

СБУ та Нацполіція затримали банду рекетирів, які тероризували мешканців Черкас

Служба безпеки та Національна поліція знешкодили злочинну групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Черкас. Зловмисники вимагали гроші з місцевих підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів.

Лише за одним із задокументованих фактів бандити намагалися «вибити» 1,5 млн грн із співвласника черкаського підприємства, що займається міжнародними пасажирськими перевезеннями.

За «версією» лідера банди, цю суму потерпілий нібито заборгував своєму бізнес-партнеру, який звернувся до рекетирів по допомогу у поверненні грошей.

Потім фігуранти забрали у підприємця два автомобілі із документами та обіцяли повернути їх після сплати «боргу».

Намагаючись психологічно тиснути, ватажок угруповання особисто прийшов до офісу потерпілого і погрожував йому побиттям бейсбольною битою, яку тримав у руках.

Надалі зловмисник постійно переслідував підприємця по всьому місту і залякував його насильством, зокрема над родиною.

Співробітники СБУ затримали лідера банди «на гарячому», коли потерпілий передавав йому першу частину грошей у розмірі 20 тис. доларів.

На місці події у затриманого вилучено вогнепальну зброю та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі організатору банди повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

◾ ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені організованою групою).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності банди.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13202

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