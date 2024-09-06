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СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом Збройних Сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ.

У результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця.

Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій.

В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.

Наразі всіх трьох фігурантів затримано «на гарячому» після передачі їм одного з траншів.

На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону.

СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів ЗСУ

Джерело: https://t.me/SBUkr/12843

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