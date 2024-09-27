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СБУ та Нацполіція затримали на Закарпатті поплічника рф, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

СБУ та Нацполіція затримали на Закарпатті поплічника рф, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

СБУ та Нацполіція затримали на Закарпатті поплічника рф, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб рф і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України.

Розраховуючи отримати грошову «винагороду», фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.

Утім, «замовник» з росії відмовився платити і пообіцяв «розрахуватися» після виконання ще декількох підпалів.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому», як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.

Замість грошей з рф затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

◾ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12985

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