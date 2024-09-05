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СБУ та Нацполіція затримали наркозалежних, які за гроші з рф підпалювали військові пікапи у Черкасах

СБУ та Нацполіція затримали наркозалежних, які за гроші з рф підпалювали військові пікапи у Черкасах

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників рф, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці.

Протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики ЗСУ та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення.

За даними слідства, одним із зловмисників виявився переселенець з Лисичанська на Луганщині, який оселився у Черкаській області, інший – місцевий житель.

Обидва є наркозалежними, які хотіли «швидко заробити на дозу» у Телеграм-кана лах. Там їм відповів представник рф, який запропонував «легкі гроші» в обмін на співпрацю.

Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш.

Контррозвідка Служби безпеки затримала обох зловмисників «по гарячих слідах». Під час обшуків у затриманих вилучено мобільний телефон, який вони використовували у підривній діяльності на користь рф.

Як встановило розслідування, після виконання трьох «тестових» завдань від окупантів фігуранти мали продовжити серію підпалів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осію). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12839

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