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СБУ та Нацполіція затримали поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці

СБУ та Нацполіція затримали поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників фсб, які готували диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях.

Зловмисники палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

За матеріалами справи, затримані пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від рашистів фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

● На Одещині:

нейтралізовано угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга.

Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет.

Співробітники СБУ запобігли диверсії і затримали двох поплічників ворога «на гарячому», коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

● На Харківщині:

затримано 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Одеської та Лозівської окружних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13247

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