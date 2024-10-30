СБУ та Нацполіція затримали поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників фсб, які готували диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях.
Зловмисники палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.
За матеріалами справи, затримані пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від рашистів фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.
● На Одещині:
нейтралізовано угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга.
Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет.
Співробітники СБУ запобігли диверсії і затримали двох поплічників ворога «на гарячому», коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.
● На Харківщині:
затримано 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Одеської та Лозівської окружних прокуратур.
Джерело: https://t.me/SBUkr/13247