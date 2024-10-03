СБУ та Нацполіція затримали ще 4-х підпалювачів військових авто у Києві

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які підпалювали авто Сил оборони.

Зловмисниками виявилося троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка віком від 21 до 34 років. Двоє з фігурантів уже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.

Раніше всі вони окремо один від одного шукали швидкого заробітку на Телеграм-каналах. Таким чином фігуранти потрапили «до уваги» російських спецслужб, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою окупантів їхні поплічники підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Протягом доби фігуранти спалили два службових позашляховики та мультівен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті.

Перебуваючи на місці злочину, зловмисники фіксували загоряння на камери своїх мобільних телефонів для «звітів» російським кураторам.

Усіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин «по гарячих слідах» після вчинення злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Злочинні дії двох фігурантів додатково кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13020

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